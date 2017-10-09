 انجازات الملك عبدالعزيز في مدارس الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انجازات الملك عبدالعزيز في مدارس الرياض

انجازات الملك عبدالعزيز في مدارس الرياض
المناطق ـ الرياض

نظمت مدرسة ابتدائية شمال مدينة الرياض نشاطاً مدرسياً بعنوان (انجازات الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه) وتضمن النشاط المدرسي نشيداً بعنوان حب الوطن ، وتطرق النشاط إلى توحيد المملكة بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وأشاد مدير المدارس الأستاذ/ يوسف اللحيدان عن بالأجواء الوطنية والتفاعل الطلابي بيوم الوطن الكبير وانتصار المؤسس رحمه الله على الفرقة والنزاعات والتخلف ، كما ألقى الطالب/ محمد أحمد الركبان كلمة الطلاب مذكراً بأهمية وحدة الصف ومواصلة البناء لرفعة هذا الوطن.

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