انجازات الملك عبدالعزيز في مدارس الرياض

نظمت مدرسة ابتدائية شمال مدينة الرياض نشاطاً مدرسياً بعنوان (انجازات الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه) وتضمن النشاط المدرسي نشيداً بعنوان حب الوطن ، وتطرق النشاط إلى توحيد المملكة بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وأشاد مدير المدارس الأستاذ/ يوسف اللحيدان عن بالأجواء الوطنية والتفاعل الطلابي بيوم الوطن الكبير وانتصار المؤسس رحمه الله على الفرقة والنزاعات والتخلف ، كما ألقى الطالب/ محمد أحمد الركبان كلمة الطلاب مذكراً بأهمية وحدة الصف ومواصلة البناء لرفعة هذا الوطن.