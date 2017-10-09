نجاح إجراء 10 عمليات متلازمة تلّيف عضلات العين في تخصصي العيون بالظهران

نجح مستشفى العيون التخصصي بالظهران في إجراء 10 عمليات جراحية لعلاج متلازمة تلّيف عضلات العين الخارجية ” من النوع الثاني ” ، وجاءت نتائج العمليات مرضية وحدث تحسن ملحوظ ، إضافة إلى استقامة الرأس أثناء الرؤية ، فيما يعكف الأطباء في المستشفى حالياً على مزيد من التطوير لتلك التقنية من أجل تحقيق أفضل النتائج قريباً.

وأوضحت ” الصحة في الشرقية ” أن متلازمة تلّيف عضلات العين الخارجية هي مرض وراثي ينتج عن اختلال في وظيفة أعصاب العين والعضلات التي تغذيها مما يؤدي إلى حدوث تليّف في عضلات العين وعدم استقامة الرؤية ، وهو مرض يعرف في منطقة الشرق الأوسط وينتج عن زواج الأقارب ، في حين أن المصابون بهذا المرض يعانون من ارتخاء بالجفن في العينين ، إضافة إلى ” الحّول” الشديد مع عدم قدرة العين على الحركة في كل الاتجاهات وينتج عن ذلك عدم قدرة المريض على الرؤية بوضع الرأس المستقيم ، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المريض النفسية والاجتماعية .

وبينت صحة الشرقية أن علاج هذا النوع من الحّول الناتج عن متلازمة تليف عضلات العين صعب جداً وذلك لكون عضلات العين مصابة بالشلل لوجود تليف فيها ، في حين كانت الطريقة التقليدية للعلاج هو التدخل الجراحي لتحسين الحول ورفع الجفن ، فيما يلجأ الأطباء إلى القيام بعملية جراحية يتم فيها قطع العضلة الخارجية للعين وتعد نتائج تلك الجراحة ” غير مرضية الكامل ” حيث لا ينتج عنها تحسن ملحوظ في درجة الحول ، في حين أن رئيس قسم عيون الأطفال والحول بمستشفى العيون التخصصي بالظهران قام بتطوير عملية جراحية جديدة لعلاج هذا المرض ويتم أثناء تلك الجراحة نقل العضلة الخارجية المستقيمة إلى الجهة الداخلية ” الأغشية ” للعين .

الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً (70) مستشفى رئيس ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى