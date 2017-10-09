الهيئة الملكية بالجبيل تنظم يوم البيئة العربي تحت شعار “البيئة والمجتمع”

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة حماية ومراقبة البيئة فعالية يوم البيئة العربي بمركز المعرفة والإبداع بالجبيل الصناعية، وذلك خلال الفترة 12 – 18 أكتوبر 2017م تحت شعار “البيئة والمجتمع” وذلك من منطلق حرص الهيئة الملكية على زيادة الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع وتصحيح بعض المفاهيم البيئية الخاطئة مركزةً رسائلها التوعوية للنشء والأسرة كونهم المكون الرئيس لمجتمعنا وأن حماية البيئة مسؤولية تقع على عاتق الجميع حيث سيتم التركيز على دور الأسرة في التقليل من النفايات وزرع مفهوم إعادة التدوير بالإضافة إلى الأهمية القصوى لترشيد استهلاك الماء والطاقة .

وقال مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عويد الرشيدي” يهدف يوم البيئة العربي إلى تثقيف الزوار بأهمية المحافظة على البيئة والمقاييس العالمية التي تلتزم بها الشركات في هذا المجال . و زيادة الوعي البيئي و تعزيز السلوك البيئي السليم لدى أفراد المجتمع من خلال رسائل توعوية في جو تعليمي مرح وهادف بالإضافة إلى التعريف بأحدث أليات وطرق التدوير والمحافظة على البيئة الصحية للمنزل والمجتمع. وأضاف المهندس الرشيدي سوف تخصص الفترة الصباحية لزيارة المدارس ورياض الاطفال والفترة المسائية للأسرة ، وأردف قائلاً تشارك الشركات الصناعية بالفعالية من خلال معرض المسؤولية البيئية والذي يسلط الضوء على التعريف باللوائح والأنظمة البيئية للهيئة الملكية المعمول بها والهدف من ذلك تصحيح وتغيير المفاهيم المغلوطة وذلك لرفع مستوى الوعي البيئي”.

هذا ويشتمل يوم البيئة العربي على العديد من الأركان متمثلة في ركن الطاقة المتجددة ،وإعادة التدوير، والهيئة الملكية والبيئة، والأطفال، وجناح الأفكار البيئية ومسرح أصدقاء البيئة، والاستيديو البيئي، والسينما البيئية، وفاب لاب البيئة، بالإضافة إلى جناح الكائنات الحية.

الجدير بالذكر إن العالم العربي يحتفل بهذه المناسبة في الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام وذلك تخليداً لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لوزراء ومسؤولي البيئة بالدول العربية في دولة تونس المستضيفة عام 1986م، حيث تم التركيز على أهم القضايا البيئية المشتركة وسبل التعاون لتوحيد الجهود للمحافظة على بيئة الوطن العربي بكافة اشكالها.