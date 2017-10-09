أمانة الشرقية : الانتهاء من ٣٥٠ منحة بالأوامر السامية في محافظة النعيرية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من 350 منحة من الأوامر السامية بالدمام والتي نفذت في محافظة النعيرية ضمن الدفعة الثانية، مؤكدة على أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات الاستاذ صالح بن عبد الرحمن الراجح في ( بيان صحافي) :. تم الإعلان مسبقا عن 1437 منحة ضمن الدفعة الاولى ، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توفر الاراضي والتي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الامانة، موضحا أنه سيتم الاعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا الى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، حيث سبق لها أن أنهت المرحلة الأولى من المنح والتي غطت حتى تاريخ 1416هـ, كما أنهت مؤخرا المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام ونفذت لهم في محافظة النعيرية وغطت حتى تاريخ 1421هـ، وكذلك الجزء الأول من المرحلة الثالثة والتي تغطي حتى عام 1424هـ كما انهت الامانة مؤخرا الجزء الثاني من المرحلة الثالثة والتي تغطي عامي 1425 و 1426 وبهذا تكون الامانة انهت ثلاث مراحل من المنح فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة.

فيما قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من حرص واهتمام لراحة المواطن والعمل على تلبية متطلباته واحتياجاته، من خلال توفير الاراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على انهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الامكانيات.