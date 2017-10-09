الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد على ضرورة تطوير الخدمات البريدية والاهتمام بهواة الطوابع

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود مؤسسة البريد السعودي في تطوير الخدمات البريدية في المملكة، وحزمة الخدمات المتميزة التي تقدمها المؤسسة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية أحمد البليهد ، ومنسوبي الفرع، بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي ينظم هذا العام تحت عنوان “الابتكار والإدماج والتكامل”.

وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية الخدمات البريدية في حياة المجتمع، واعتباره أحد أهم قنوات الاتصال ونقل الأخبار والرسائل الشخصية في الماضي، والتطورات التي تمت على هذه الخدمات حتى صارت وسيلةً من وسائل إنهاء الخدمات الحكومية والخاصة، مشدداً سموه على ضرورة تطوير هذه الخدمات بما يتوافق مع التطور الذي تشهده وسائل الاتصال وقنواته، والعمل على توعية المجتمع بأهمية الخدمات البريدية المطورة مثل العنوان الوطني وخدمات التجارة الالكترونية، وخدمات إيصال الوثائق الرسمية ووثائق التأمين وغيرها، مشدداً يحفظه الله على ضرورة الاستفادة من التقنية في تقديم الخدمات التي تتواكب مع التقدم التقني الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، داعياً سموه إلى الاهتمام بهواة الطوابع وضرورة إبراز الطوابع البريدية التي أصدرتها المؤسسة في مختلف المناسبات الوطنية، متمنياً سموه للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.

ثم كرم سموه متقاعدي فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية، والتقطت بعد ذلك الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

من جهته أعرب أحمد البليهد، باسمه وباسم منسوبي المؤسسة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على لفتة سموه الكريمة بمشاركة فرع المؤسسة الاحتفال باليوم العالمي للبريد للعام 2017م، وتفضل سموه بتكريم متقاعدي فرع المؤسسة، مؤكداً على ما يحظى به فرع المؤسسة ومنسوبيه من اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.