 أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الخرج

أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الخرج
المناطق - الخرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي الذي قدم للسلام على سموه عقب تعيينه محافظاً للخرج .
واستمع لتوجيهات سموه ببذل الجهود في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .
وعبر الماضي عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهه منوهاً بثقة سموه الغالية متطلعاً أن يكون عند حسن الظن .

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