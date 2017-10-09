تنسيق أمني بين هيئة عسير والجهات الأمنية يسفر عن القبض على ٥ مروجين

تمكنت وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير من اكتشاف وكرٍ مهجورٍ بمحافظة خميس مشيط وقد اتخذه مجموعة من مروجي المسكرات مقراً لهم ليقيموا فيه في نهاراً، وفي المساء يقومون بترويج الخمور وإخفائها فيه، كما أن هؤلاء المروجين يخفون مادة العرق المسكر بين الصخور بالقرب من موقع بيعها، وفي صباح يوم الاثنين الموافق 19 /1 /1439 وحسب توجيه فضيلة المدير العام لهيئات عسير الشيخ جابر الشهري فقد تم تسليم الموقع لدوريات المجاهدين وتم بحمد الله القبض على خمسة من المروجين وضُبط بحوزتهم على عدد (265) قارورة سعة لتر ونصف مملوؤة بمادة العرق المسكر، وتم إعداد محضر بذلك مدعماً بالصور.