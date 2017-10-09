أمير الباحة يستقبل مدي الجامعة الجديد

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الامارة اليوم، معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى قاسم، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مديرا لجامعة الباحة.

وهنأ سموه الدكتور عبدالله قاسم بالثقة الملكية، متمنيا له التوفيق في مهام عمله لخدمة المنطقة وابنائها.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة – ايدها الله- ، مؤكدا أهمية التعاون من قبل الجميع على متابعة تنفيذ وإنجاز جميع مشروعات الجامعة وفروعها بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة، وضرورة استغلال تلك المشروعات والإمكانات الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، والعمل الدؤوب للوصول بالجامعة إلى أفضل المستويات بين مثيلاتها من جامعات المملكة، متطلعا سموه لمزيد من النجاحات.

وتمنى الأمير حسام بن سعود، التوفيق لمدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة للوصول بالجامعة ومخرجاتها التعليمية للمستويات المرموقة والقيام بدورها في تأهيل الشباب والفتيات،

مقدما سموه شكره لمعالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مدير جامعة الباحه السابق على ما قدمه من جهود وأعمال موفقه لخدمة الجامعه طيلة فترة عمله بها.

من جانبه رفع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله قاسم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله- على الثقة الملكية للغالية، معربا عن امتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله له والاستماع إلى توجيهاته السديدة التي ترمي إلى خدمة المنطقة وأهلها، مؤكدا بأنه سيبذل ما لديه من أجل خدمة أبناء وبنات المنطقة والنهوض بالجامعة الى اعلى المستويات لتكون إحدى منارات العلم والمعرفة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري