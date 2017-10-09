 محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية

محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية
المناطق - جازان - أمل بهكلي

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، التقرير السنوي الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة للعام المالي الماضي 1437/ 1438هـ وذلك خلال استقباله مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس إبراهيم بن أحمد علي هادي.
واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال اللقاء، على ما تضمنه التقرير السنوي الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.
ونوّه سموّه بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من إنجازات، وما يقدمه الصندوق من خدمات للمزارعين من أبناء المنطقة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه خدمة المزارعين، راجياً الله التوفيق والسداد للقائمين على الصندوق.
من جانبه عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

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