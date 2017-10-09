 امير حائل منطقة حائل يراس مجلس جمعيات حائل ..و”جمعية الملك خالد الخيرية” تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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امير حائل منطقة حائل يراس مجلس جمعيات حائل ..و”جمعية الملك خالد الخيرية” تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية

امير حائل منطقة حائل يراس مجلس جمعيات حائل ..و”جمعية الملك خالد الخيرية” تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية
المناطق - حائل

فازت مؤسسة الملك خالد الخيرية, بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , فوز مؤسسة الملك خالد الخيرية,اليوم بعد أن ترأس سموه اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة اليوم بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة رحب من خلاله بالحضور الذين يمثلون مايزيد عن 61 جمعية خيرية بمنطقة حائل.
وأوضح الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل عيسى الحليان أنه تم استعراض جدول الأعمال للاجتماع ثم تم اختيار مؤسسة الملك خالد الخيرية للفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام.
وجاء اختيار تلك المؤسسة لأعمالها النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة .
واكد امير حائل  أن جائزة حائل للأعمال الخيرية دأبت على تكريم الرموز الوطنية الداعمة للعمل الخيري والاجتماعي منوعا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ومنحها دورا فاعلا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته مشيدا بالوقت ذاته بأعمال مؤسسة الملك خالد الخيرية في مناطق المملكة .
وأشاد  سموه بما تقوم به الجمعيات الخيرية من نشاط خيري واجتماعي لخدمة المحتاجين والعمل على خدمتهم في مواقعهم في كل جزء غالي من المنطقة كما حث سموه القائمين على الجمعيات على مضاعفة جهودهم وأعمالهم وأكد أهمية القيام ببرامج ومشاريع مستدامة لخدمة العمل الخيري

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