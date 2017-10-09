 استقبل مدير الشؤون الصحية.. أمير الحدود الشمالية : يوجه بتسخير جميع الإمكانات الصحية لخدمة المواطن  واستقطاب الأطباء المتميزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استقبل مدير الشؤون الصحية.. أمير الحدود الشمالية : يوجه بتسخير جميع الإمكانات الصحية لخدمة المواطن  واستقطاب الأطباء المتميزين

استقبل مدير الشؤون الصحية.. أمير الحدود الشمالية : يوجه بتسخير جميع الإمكانات الصحية لخدمة المواطن  واستقطاب الأطباء المتميزين
المناطق - عرعر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمكتب سموّه في الإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, الذي قدم لسموه تقريراً عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسبة الإنجاز في جميع المشروعات الصحية بالمنطقة .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وضرورة العمل على استقطاب الأطباء المتميزين في أنحاء المملكة للعمل في مستشفيات المنطقة ولو بشكل جزئي لسد أي نقص إذا وجد, منوهًا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين  – حفظهما الله – .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات .

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