 استقبل إدارة تنسيق المشروعات في وزارة البلديات.. أمير الحدود الشمالية : نتائج دراسات الأولويات العمرانية تساهم في توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استقبل إدارة تنسيق المشروعات في وزارة البلديات.. أمير الحدود الشمالية : نتائج دراسات الأولويات العمرانية تساهم في توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل

استقبل إدارة تنسيق المشروعات في وزارة البلديات.. أمير الحدود الشمالية : نتائج دراسات الأولويات العمرانية تساهم في توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام إدارة تنسيق المشروعات في وزارة الشئون البلدية والقروية المهندس هاني بن حسن زاهد
و أمين منطقة الحدود الشمالية م عبدالمنعم الراشد  وعدد من المسؤولين .

واطلع سموه على دراسة أولويات التنمية العمرانية التي أعدها الفريق المكلف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي اعتمدت على التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية، بعد إجراء دراسات مسحية شملت أحياء منطقة الحدود الشمالية .
وأكد  صاحب السمو الملكي  الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز م  على أهمية الاستفادة من نتائج دراسات الأولويات العمرانية  عند وضع التخطيط ، ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج أولويات التنمية العمرانية لمدن المنطقة ومحافظاتها و للخدمات والمرافق العامة بما يحقق توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل.

مشيرا إلى أهمية  تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية .

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