أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية ” ساعد ” الخيرية بعرعر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر اليوم، بقاعة الأجتماعات بالإمارة اجتماع الجمعية العمومية لجمعية ساعد .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظها الله أولت القطاع الخيري اهتماما بالغا؛ لما له من أهمية في العملية التنموية، وبما يكفي الأسر المحتاجة والمتعففة مذلة السؤال، وأن نقدم لهم الدعم والرعاية التي تكفل بمشيئة الله حياة كريمة لهم.

وأوضح أمين عام الجمعية علي السويلم أن المجلس اطلع على المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها أمانة الجمعية لتنفيذ مشروع حفظ النعمة . وعدد من البرامج الخيرية .