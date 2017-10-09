طيران التحالف يُدمر مواقع وتعزيزات لميليشيا الانقلاب في نهم

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم، تعزيزات ومواقع متفرقة لميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح في نهم شرق العاصمة صنعاء .

وذكر موقع (سبتمبر نت) الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المقاتلات قصفت تعزيزات لعناصر ميليشيا الانقلاب في منطقتي محلى وجبل الكحل بمديرية نهم مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي علاوة على تدمير العديد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة للانقلابيين.