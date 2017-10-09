 طيران التحالف يُدمر مواقع وتعزيزات لميليشيا الانقلاب في نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طيران التحالف يُدمر مواقع وتعزيزات لميليشيا الانقلاب في نهم

طيران التحالف يُدمر مواقع وتعزيزات لميليشيا الانقلاب في نهم
المناطق_واس

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم، تعزيزات ومواقع متفرقة لميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح في نهم شرق العاصمة صنعاء .
وذكر موقع (سبتمبر نت) الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المقاتلات قصفت تعزيزات لعناصر ميليشيا الانقلاب في منطقتي محلى وجبل الكحل بمديرية نهم مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي علاوة على تدمير العديد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة للانقلابيين.

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