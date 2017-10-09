رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي القيادة لأسر وذوي الشهيدين المطيري والسبيعي

نقل معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن / سهيل بن صقر المطيري تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب / حماد بن علي المطيري, والجندي الأول / عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وثمن معالي رئيس الحرس الملكي خلال زيارته لذوي الشهيدين، اليوم، الموقف المشرف للشهيدين لحماية أمن بلدنا الغالي وتقديم أرواحهما فداء للدين ثم الملك والوطن.

رافق معالي رئيس الحرس الملكي, معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق / عبدالله بن علي القحطاني, ومعالي قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق / أحمد بن صالح الحمدان, وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي.