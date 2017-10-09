مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور جناح الوزارة في في معرض جيتكس

استمر جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2017 في استقطاب الجمهور وكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات خلال فعاليات اليوم الثاني من الحدث التقني الأبرز على مستوى المنطقة، حيث شهد الجناح زيارة سمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

‎وجال سمو الأمير في أرجاء الجناح واطلع على الخدمات الالكترونية والذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات ضمن وزارة الداخلية السعودية، ومنها مشروع الأنظمة المتكاملة الذي تديره وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، والذي يهدف إلى تقديم حلول فنية متكاملة ومتطورة لأمن حدود المملكة العربية السعودية وزيادة فعالية حرس الحدود إلى أقصى حد ممكن عن طريق وسائل تقنية حديثة من خلال أنظمة المراقبة البرية والبحرية.

‎وزار سمو الأمير بندر بن عبد الله المشاري آل سعود منصة المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية؛ المبادرة التقنية التي تهدف إلى إيجاد حلول طويلة المدى للتحديات والتهديدات الأمنية للمدن ورفع مستوى الأمان المجتمعي. واطلع سموه على أساليب استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات التي تُمكن الوزارة من التفوق في المهام التي تتولى مسؤوليتها. كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن ميزات البرنامج الذي يعتمد على تقنيات تحليل الفيديو والصور والتعرف على الشخصية من خلال هذه التحليلات، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة والتتبع والمتصلة بغرف البيانات الرئيسية التابعة للوزارة.

‎وزار سمو الأمير أقساماً أخرى ضمن جناح وزارة الداخلية بما في ذلك الهوية الوطنية وأمن الطرق والمركز الوطني للمعلومات والدفاع المدني ومنصة أبشر للخدمات الالكترونية التي يستخدمها الملايين في المملكة للحصول على خدمات وزارة الداخلية المختلفة الكترونياً إلى جانب مركز الأمن الالكتروني.

‎وبهذا الإطار، قال الدكتور أحمد بن جميل الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك في الحدث أن “وزارة الداخلية السعودية تعد من الوزارات السباقة على مستوى المنطقة في مجال تبني استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها. ويبرز ذلك من خلال إطلاقها العديد من الخدمات الالكترونية والحلول الذكية الجديدة، والتي انعكست آثارها الإيجابية على مختلف جوانب الحياة في المملكة.”

‎وأوضح أن “عدد زوار الجناح الكبير والتفاعل مع الخدمات المتطورة المعروضة يؤكد أننا في مقدمة الجهات والهيئات في المملكة واقليمياً في مجال الحلول الذكية والتقنيات الحديثة، ويشجعنا على تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.”

‎وأشار الدكتور الميمان إلى أن “مشاركة العديد من القطاعات الخدمية تحت جناح وزارة الداخلية السعودية يجسد مدى حرص قطاعات الدوله على المضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والسير على النهج الذي وضعته القيادة الرشيدة للمملكة، وفقها الله، الساعي إلى تحقيق تحول رقمي شامل في كافة شؤون الحياة للمواطنين والمقميمن، بما يحقق مكاسب كُبرى للاقتصاد الوطني.”

‎وتشارك وزارة الداخلية السعودية في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017 من خلال جناح يضم 14 قطاعاً خدمياً ممثلةً بمركز المعلومات الوطني، الأمن العام، الدفاع المدني، مركز الأمن الإلكتروني، حرس الحدود، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، الإدارة العامة للمرور، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، وكالة الوزارة لشؤون المناطق، الأحوال المدنية، الجوازات، مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، كلية الملك فهد الأمنية.

‎يذكر أن أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بنسخته لهذا العام تحت شعار “إعادة تصوير الوقائع برؤية جديدة” ويعتبر معرض جيتكس ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم حيث يشارك به حالياً ما يقرب عن 4500 شركة من 97 دولة، وتبرز أهمية المعرض بكونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وهو يحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية المرموقة.

‎ويقع جناح وزارة الداخية للمملكة العربية السعودية في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S-E1 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.