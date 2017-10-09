 رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتسلل(٣٦٨٠)شخصاً خلال أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الهلال يوقع مع جامعة الملك سعود لإحتضان مبارياته رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتسلل(٣٦٨٠)شخصاً خلال أسبوع رئيس هيئة الرياضة يعتمد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف حتى نهاية الموسم رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي القيادة لأسر وذوي الشهيدين المطيري والسبيعي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور جناح الوزارة في في معرض جيتكس انطلاق فعاليات المنتدى العربى التونسى للاستثمار السياحى مندوب حزب الله يصوغ التقارير المشبوهة لأمين الأمم المتحدة برعاية الشهراني إدارة مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز تودع الخمسان وتستقبل الشراري فنون أبها تطلق 4 دورات تدريبية في تقنيات التصوير الضوئي الشركة السعودية للخدمات الأرضية تودع 1,295,115 حاجاً من مطاري جدة و المدينة مرسيدس-بنز F 015 تظهر لأول مرة في جيتكس 2017 السيطرة على حريق محدود بمستشفى المجاردة

رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتسلل(٣٦٨٠)شخصاً خلال أسبوع

رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتسلل(٣٦٨٠)شخصاً خلال أسبوع
المناطق_نجران

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لكافة محاولات اختراق وتجاوز حدود المملكة بطرق غير مشروعة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية بعد توفيق الله خلال الفترة من ١٠ /١/ ١٤٣٩هـ وحتى ١٨ /١/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتجاوز حدود المملكة من قبل مجموعات من الأشخاص قادمين من الاراضي اليمنية محاولين التضليل عبر استخدام السواتر الطبيعية بقصد التخفي عن أعين رجال حرس الحدود والدخول بطرق غير نظامية مما حتم التعامل معهم حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٣٦٨٠) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون شخصاً من جنسيات مختلفة ..

و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية حيال الأشخاص المقبوض عليهم عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيضربون بيد من حديد ضد كل من يحاول التجاوز أو يساعد هؤلاء الأشخاص على الدخول للحدود السعودية بطرق غير نظامية والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وأنهم عازمون على حماية حدود المملكة البرية والبحرية من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها ممن يحاول المساس بهذا الوطن الغالي والله ولي التوفيق

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