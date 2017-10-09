 مجلس الوزراء البحريني يُشيد بنجاح زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مجلس الوزراء البحريني يُشيد بنجاح زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية

مجلس الوزراء البحريني يُشيد بنجاح زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية
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أشاد مجلس الوزراء بمملكة البحرين بالنجاح الكبير لزيارة الدولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى روسيا الاتحادية .

ووصف المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية بالتاريخية ذات الصدى العالمي ، مبينًا أن الزيارة حظيت باهتمام كبير في المحيط الدولي نظرًا لمكانة خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي .

وأكد مجلس الوزراء بمملكة البحرين أن نتائج الزيارة لا تنعكس إيجابًا على المملكة العربية السعودية فحسب بل على الدول الخليجية والعربية .

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