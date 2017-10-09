 الاتحاد السعودي يعتمد الشروط الخاصة بالشركات والمؤسسات الراغبة بتنظيم دورات المدربين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد السعودي يعتمد الشروط الخاصة بالشركات والمؤسسات الراغبة بتنظيم دورات المدربين

الاتحاد السعودي يعتمد الشروط الخاصة بالشركات والمؤسسات الراغبة بتنظيم دورات المدربين
المناطق_الرياض

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم الشروط الخاصة بالشركات والمؤسسات الراغبة في تنظيم دورات المستوى (C) للمدربين في جميع مناطق المملكة، والتي حددتها اللجنة الفنية في الاتحاد بستة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين وهي:

1ـ اعتماد المحاضرين من قبل الاتحاد وفقًا للتكاليف المالية التي يحددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع تخصيص ميزانية لتكليف مشرف للدورة ممثل للاتحاد.

2ـ التقيد بساعات ومنهج الدورة المحددة.

3ـ أن يكون عدد المشاركين من 24 وحتى 30 متدرب.

4ـ توفير الملابس ووسائل التعليم المطلوبة للجانبين النظري والعملي مع كامل الأدوات.

5ـ توفير قاعات وملاعب مناسبة.

6ـ تقديم العرض للاتحاد السعودي عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم الأحد المقبل 25 محرم الجاري، الموافق 14 أكتوبر موعدًا أخيرًا لاستقبال الطلبات.

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