نشاط الطالبات ينفذ ورشة عمل حدد فكرة مشروعك

استعداد للمشروع الوزاري ريادة الاعمال نفذ تعليم تبوك ممثلا بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع معهد ريادة الوطني ورشة عمل بعنوان ( حدد فكرة مشروعك) بمتابعة مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح وحضور منسقة المشروع أ. فاطمة العتيبي

واستهدفت ورشة العمل التي أقيمت بمركز التدريب التربوي رائدات النشاط بالمرحلة الثانوية .

وقد ناقشت المدربة المشرفة التربوية أ.فاتن البلوي المتدربات واللاتي بلغ عددهن 27 متدربة بمحاور الورشة ومن أهمها : فكرة المشروع ، معنى أن تكون رياديا ، توليد أفكار المشاريع ، التحليل الرباعي SOWT