 نشاط الطالبات ينفذ ورشة عمل حدد فكرة مشروعك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نشاط الطالبات ينفذ ورشة عمل حدد فكرة مشروعك

نشاط الطالبات ينفذ ورشة عمل حدد فكرة مشروعك
المناطق_منى الريس
استعداد للمشروع الوزاري ريادة الاعمال نفذ تعليم تبوك ممثلا بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع معهد ريادة الوطني ورشة عمل بعنوان ( حدد فكرة مشروعك)  بمتابعة مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح وحضور منسقة المشروع أ. فاطمة العتيبي
واستهدفت ورشة العمل التي أقيمت بمركز التدريب التربوي رائدات النشاط بالمرحلة الثانوية .
 وقد ناقشت المدربة المشرفة التربوية أ.فاتن البلوي المتدربات واللاتي بلغ عددهن 27 متدربة بمحاور الورشة ومن أهمها : فكرة المشروع ، معنى أن تكون رياديا ، توليد أفكار المشاريع ، التحليل  الرباعي SOWT

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