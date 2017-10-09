 شرطة جازان تكشف خيوط حريق العمارة السكنية الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عاجل | شرطة جازان تكشف خيوط حريق العمارة السكنية الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة

شرطة جازان تكشف خيوط حريق العمارة السكنية الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة

شرطة جازان تكشف خيوط حريق العمارة السكنية الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة
المناطق_جازان
كشفت شرطة جازان خيوط حريق العمارة السكنية المفتعل الذي وقع مساء امس بمدينة جازان وراح ضحيته 4 حالات وفات وإصابة 4.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس تم إنتقال مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق إمرأة  في العقد الرابع من العمر على خلفية قضية عنف أسري فجرى الإنتقال برفقتها للشقة التي تسكنها واولادها وعند الوصول للشقة  وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب كي لايتمكن فريق الحماية من الدخول وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم.

مضيفاً بأنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب تفاجئوا برائحة حريق وإنبعاث دخان من تحت أبواب الشقة فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين فصادف الفريق عدت عوائق من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.

مبينا بأن ذلك أسفر عن وفاة أربعة من الأبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين(بنت وولد) قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عاما والذي وجد بالداخل وابلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحريق.

وأشار الحكمي لنقلهم للمستشفى وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن والتحفظ على والدهم داخل المستشفى لوجود شبهه قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة والله الموفق.

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