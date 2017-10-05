فحص 926 سيدة واستفادة 21 ألف زائر من حملة “الشرقية وردية” بالخبر

أجرت حملة “الشرقية وردية” للتوعية عن سرطان الثدي الفحص على 926 سيدة بواسطة عيادة الماموجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي خلال 10 أيام من انطلاقتها بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر حيث يجري حاليا معاينة هذه الحالات للتأكد من سلامتها ، فيما تستمر الحملة في عامها التاسع بفعالياتها وأنشطتها التوعوية في شهر أكتوبر بمختلف المجمعات والمستشفيات ومواقع الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لنشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن حملة “الشرقية وردية” انطلقت في عامها التاسع برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبدعم من أرامكو السعودية محققة نتائج إيجابية بمرحلتها الأولى بمجمع الراشد بالخبر بعد أن استفاد من فعالياتها التوعوية التثقيفية مايقارب 21 ألف زائر خلال 10 أيام ، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر داخل موقع الحملة إضافة إلى تفاعل الزوار مع فقرات المسرح التفاعلي وماتضمنه من محاضرات صحية بهذا المجال وفقرات تثقيفية ترفيهية .

وأشارت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بجمعية السرطان الدكتورة إيمان المهوس رئيسة قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام إلى فحص مايقارب 126 سيدة داخل عيادة الماموجرام وفحص 800 سيدة ذاتيا بعيادة مركز مي الجبر في الحملة حيث يتم حاليا العمل على قراءة هذه الحالات والتأكد من سلامتها ، مشيدة بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع .

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية الدكتور محمد الشيخ أن الحملة حظيت بزيارة من مختلف الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة الشرقية وتفاعل المسئولين ورجال وشباب وشابات الأعمال والأندية الرياضية والذين تجولوا بالحملة واشادوا بماشاهدوه من فعاليات توعوية ، مبينا أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد غد الخميس الموافق 12 اكتوبر في مجمع العثيم بالدمام وتستمر 10 أيام إضافة إلى تفعيلها بالمستشفيات والمواقع العامة ومقرات الجهات الحكومية .