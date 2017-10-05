 الداخلية تدعو المواطنين المسافرين للفلبين الحصول على تذكرة الذهاب والعودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الداخلية تدعو المواطنين المسافرين للفلبين الحصول على تذكرة الذهاب والعودة

الداخلية تدعو المواطنين المسافرين للفلبين الحصول على تذكرة الذهاب والعودة
المناطق_الرياض

دعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في السفر لجمهورية الفلبين إلى الحصول على تذكرة (ذهاب وعودة) حتى لا يتعرضوا للمنع من الدخول إلى الأراضي الفلبينية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن السلطات الفلبينية أجرت تعديل في نظام استقبال السواح يجيز لها منع المسافرين الأجانب الذين لا يحملون تذكرة (عودة) الدخول إلى أراضيها، وتمنعهم أيضاً من مغادرة المطار ، مما يحتم عليهم البقاء لفترات متفاوتة لحين وجود رحلة عودة مما يضع السفارة في حرج مع المواطنين والجهات الفلبينية المختصة.

جاء ذلك في برقية تلقتها وزارة الداخلية من وزارة الخارجية تتضمن أن الأنظمة لدى السلطات المختصة الفلبينية تجيز لها عدم السماح للمسافرين الذين لا يحملون تذاكر عودة بالدخول إلى جمهورية الفلبين.

وتؤكد وزارة الداخلية على المواطنين ومكاتب السفر وخطوط الطيران حصول المسافرين على تذكرة (ذهاب وعودة) في الرحلات المتوجهة إلى جمهورية الفلبين لكي لا يعرضوا أنفسهم لمنع الدخول إلى الجمهورية الفلبينية.

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