 انحياز “أنطونيو غوتيرس” يتسبب بمطالبات إعادة النظر بدور المنظمة الأممية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انحياز “أنطونيو غوتيرس” يتسبب بمطالبات إعادة النظر بدور المنظمة الأممية

انحياز “أنطونيو غوتيرس” يتسبب بمطالبات إعادة النظر بدور المنظمة الأممية
المناطق_الرياض

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريس” حيال وضع التحالف العربي باليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال أنه لا يزال بعيداً عن الحياد والإنصاف.
ويستدل بعدم انصافة أنه أثناء عمله أميناً للأمم المتحدة قرر إهمال القضية الفلسطينية وتجاهل معاناة الروهانغا وأفشل العمل الإغاثي الإنساني للأمم المتحدة، يضاف إلى ذلك اختراق إدارته من قبل أحزاب ومنظمات مرتزقة في اليمن لإدراج تقارير وإحصائيات مزورة.
وعلى الرغم من إخفاقات منظمة الأمم المتحدة المتواصلة عامًا بعد آخر، في عهد أمنائها العامين، الذين تعاقبوا عليها، إلا أن فشل المنظمة في عهد الأمين العام الحالي “غوتيريس” كان واضحاً نتيجة بعده عن الحياد الذي يفتقده غالبية أمناء الامم المتحدة السابقين.
كما عرف عن سيرة غوتيريس العنصرية المقيتة في التعامل مع قضايا المسلمين إضافة لقضايا اللاجئين خلال فترة شغله منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.
وحينما تتكشف أوراق انحياز المدعو غوتيريس فإن البرتغاليين أنفسهم لا يزالون ستذكرونه ويتذكرون فشلة حينما كان رئيساً لوزراء البرتغال، حيث تسبب في انهيار الاقتصاد البرتغالي، الأمر الذي تسبب في طرده من الحكومة بسبب تردده وضعف قراراته.
وعندما تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة وضح عليه الخنوع وتنفيذ الأجندة التي تملى عليه إضافة إلى دفاعه عن الممارسات العنصرية رغم توليه منصبا يوجب عليه الالتزام بالحياد والاصطفاف مع الشعوب المقهورة.

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