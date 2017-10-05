 أمير عسير ونائبه يطلعان على برنامج التوطين بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير ونائبه يطلعان على برنامج التوطين بالمنطقة

أمير عسير ونائبه يطلعان على برنامج التوطين بالمنطقة
المناطق_عسير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير و صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اجتماع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والذي تم فيه استعراض برنامج التوطين بمنطقة عسير وبحضور عدد من مديري الإدارات  الحكومية بالمنطقة .

واستعرض مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن محمد المري خلال الاجتماع الخطوات التي تقوم بها وزارة العمل لتفعيل برنامج التوطين ، والذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي , إضافة إلى تشكيل اللجان المختصة وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتوجيهات العامة لتنفيذ القرارات واعتماد البرامج والإشراف على تنفيذها وتقييم أوضاع التوطين وبحث الحلول اللازمة لتفعيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، والبرامج المتميزة التي استحدثتها وزارة العمل في هذا الشأن

 

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