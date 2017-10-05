تعليم تبوك يستعد لتنفيذ مسابقة تطبيقات الأجهزة الذكية

يواصل تعليم تبوك ممثلا في إدارة نشاط الطالبات وبالتعاون مع جامعة تبوك (كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ) الاستعدادات لتنفيذ مسابقة تطبيقات الأجهزة الذكية ..

فقد اجتمعت صباح اليوم الأحد الموافق 1439/1/18 مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح بوكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات د. أمنة الجهني حيث ناقشت معها إعداد الأدلة التدريبية للمسابقة ، ومواعيد تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالمسابقة ، ومواعيد وآلية التحكيم.

وقد أوضحت منسقة المسابقة رئيسة مجال الحاسب بإدارة نشاط الطالبات أ. خلود الحربي أن هذه المسابقة علمية تنافسية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم في مجالين وهما : ( آب إينفنتور- إن إس بي آب ستوديو ) بحيث تجتمع فيها الطالبات لعرض تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في اجواء تنافسية تحفيزية .

كما أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح في الوقت نفسه على أن تعليم تبوك يولي الطالبات الموهوبات في برامج الأنشطة بمدارس المنطقة اهتماما كبيراً مثمنة في الوقت نفسه تعاون جامعة تبوك مع تعليم تبوك وخاصة(كلية الحاسبات وتقنية المعلومات) من خلال التعاون المستمر مع تعليم تبوك لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع .

مشيرة إلى دور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف . إبراهيم حسين العمري ومساعدة المدير العام أ. نجلاء الشامان وتوجيهاتهما المستمرة لنجاح مثل هذه البرامج الهادفة .

وقد حضرت الاجتماع كل من مساعدة مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. بسمة القعير ورئيسة النشاط العلمي أ. منى الفاضلي ورئيسة النشاط الثقافي أ. مريم الفدا .