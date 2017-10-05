 إيراني عنصري يقتل “9” مواطنين بلوش حرقا بالنيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إيراني عنصري يقتل “9” مواطنين بلوش حرقا بالنيران

إيراني عنصري يقتل “9” مواطنين بلوش حرقا بالنيران
المناطق_وكالات

أفادت مصادر بلوشية مطلعة لموقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” بأن مواطن “فارسي” عنصري أقدم على قتل “9” مواطنين بلوش حرقا بالنيران أثناء نومهم، يوم امس الاحد.
وأوضحت المصادر أن المواطن الفارسي انتهز فرصة نوم العمال البلوش بعد منتصف الليل، وقام بإغلاق باب الغرفة التي كانوا فيها واشعل فيهم النيران، مشيرة إلى ان الضحايا كانوا يعملون في قطاف الفستق في أحد البساتين في منطقة “رفسنجان” التابعة لإقليم كرمان.
ونبهت المصادر على أن مرتكب الجريمة عنصر صفوي متشدد تابع لمليشيا الباسيج الإرهابية التي تتستر عليه حتى الآن دون أن تعلن عن أسمه.
ونوهت المصادر بان جثث الضحايا قد تفحمت بسبب استمرار اشتعال النار لعدة ساعات، مما جعل من الصعب التعرف على هويتهم.
جدير بالذكر ان أبناء الشعب البلوشي ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، ويواجهون شتى أساليب التعذيب من قبل سلطات الاحتلال الفارسي.
مع العلم ان إقليم بلوشستان المحتل يعاني من التهميش والحرمان من قبل الاحتلال الفارسي، حيث لا توجد مرافق للحياة العامة هناك.
ويذكر ان سلطات الاحتلال الفارسي تمارس شتى أساليب القمع والتمييز العنصري بحق الشعوب غير الفارسية ومن بينها الشعب العربي الأحوازي والبلوشي والكردي والاذربيجاني.

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