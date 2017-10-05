اختتام فعاليات المعرض الفني الاول (زوايا لونية) بجامعة الملك سعود

اختتمت يوم السبت 17- محرم- ١٤٣9هـ الموافق 7- اكتوبر- ٢٠١7م فعاليات المعرض الفني الاول “زوايا لونية” في نسخته الاولى بالشراكة مع فنانين وفنانات سعوديين من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث أقيم المعرض ببهو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود والذي أقيم برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الاستاذ الدكتور/بدران العمر،وحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة/ إيناس العيسى و وكلاء و وكيلات الجامعة و عمداء وعميدات الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ،واستمرت فعالياته مدة 5 أيام متواصلة,وانطلقت فكرة المعرض من إدارة الدراسات المؤسسية حيث امتزج الحلم بالواقع لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتجسدة في مجتمع حيوي بيئته عامرة بإبداعات صاغتها أنامل وطنية لتعبر بالفن عن مباهاتها بطموح الوطن.وقد أثنت سعادة الدكتورة / ريم العودان رئيسة لجنة معرض “زوايا لونية ” مؤكدة بأن المعرض يسهم بشكل فعال في تنشيط الإنتاج الفني , فهي مصدر إلهام وإيقاظ للفكر ونشر الجمال , وتتيح فرصة التأمل وتهذيب الذوق , ونقل رسالة حضارية وثقافية و اجتماعية واقتصادية .ثم أكدت الأستاذة / منى العيسى منظمة معرض “زوايا لونية” في كلمتها ان الهدف من المبادرة تأسيس حركة فنية تنطلق من المدينة الجامعية للطالبات بالشراكة مع كوكبة من الفنانين و الفنانات , ونشر الوعي الفني في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية وبالحس الجمالي والإبداعي لدى المجتمع الريادي العالمي للفن السعودي التشكيلي.

من جهتها أشادت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام الاستاذة / منال بنت سعيد بجهود القائمين على تنظيم المعرض، وقالت : “إن هذه الكوكبة المتألقة المشرفة على تنظيم المعرض والتي عملت بجد ونشاط لها الفضل لكي يخرج بالصورة التي أبهجت جميع الزوار ووصلت أصداؤها الأرجاء.

حيث شهد المعرض إقبالاً حافلا من الزوار وجذب الانتباه لما شوهد من تنظيم للوحات التشكيلية و القطع الفنية والتعرف على الأعمال الفنية التشكيلية حيث تضمن المعرض(50) مشارك ومشاركة من الفنانين وأكثر من (100) لوحة تشكليه و (19) مجسم فني باختلاف توجهاتهم الفنية من (الرسم – النحت والتركيبات ثلاثية الأبعاد – التصوير الفوتوغرافي – التصميم الجرافيكي –الفن المفاهيمي ) .

و قد تم تخصص برنامج ثقافي لمعرض “زوايا لونية” حيث يشمل حديث فني عن ( الهوية العربية في الأعمال الرقمية) و( كيف تقدم نفسك كفنان) وأيضا موضوع (حياة فنان) وكذلك (علاقة القصيدة باللوحة ) وأخيراً (إعداد ملف انجاز الفنان).

واستقطبت ورشة عمل بعنوان (تأسيس اللوحة الفنية) تقدمها الدكتورة (لطيفة الفيصل ) وأيضا ورشة عمل بعنوان (مقدمة في تصميم الهوية البصرية للشركات في القطاع الخاص) يقدمها الدكتور / سلطان الزياد .

وأشتمل المعرض على ركن (مؤسسة الوليد للإنسانية) وركن (وزارة الثقافة والإعلام) وركن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (ألوان السعودية) وركن مشاركات طالبات (النادي الفني ), وكذلك (نادي التصوير الضوئي) من عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات .

وحظي المعرض بحضور عدد من كبار المسؤلين وسيدات المجتمع حيث تشرفنا بحضور صاحبة السمو حرم أمير منطقة الرياض الأميرة /نورة بنت محمد آل سعود بزيارة المعرض حيث إشادة بالمعرض و أهمية المعارض الفنية لإبراز الثقافة البصرية وتنميتها بين أفراد المجتمع.

وأشاد مدير جامعة الطائف معالي الدكتور / حسام زمان عن أعجابه بهذا المعرض الذي يشكل مسيرة لصنع الأبداع لرواد الفن بالمملكة العربية السعودية .

وعبر رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور / فهد التخيفي شاكرا لدعوته وسعيد بما شاهده من تنظيم وابداعات للفنانين التشكيليين وفخور بجامعته الملك سعود وما تقدمة من اعمال وفعاليات منوعه.

في حين اشارمحافظ الهيئة العامة للمنشاءات الصغيرة والمتوسطة الدكتور / غسان سليمان باغتنام الفرصة لشعل فتيل الفن والبحث عن المبدعين ودعمهم من جميع النواحي ليساعد في تطوير البلد ونموها .

حيث يجد زائر المعرض التنافس الفني بين الجهات المشاركة في جذب انتباه الزائرين وتقديم أهم المواضيع التي تواكب النشاط الفني التشكيلي الحالي والمشاركة الفاعلة من متحدثين ومتحدثات من (فخر التطوع ) بالتعريف بالأعمال الفنية الموجود داخل المعرض لشرح الأعمال وما يحتويه من إبداعات.

واتسمت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير مع المحتوى الرقمي لحساب معرض ( زوايا لونية ) وتغطية إعلامية واسعة لتصل إلي الصحف المحلية والخليجية والعربية و تم تخصيص برنامج ثقافي يقدم أعمالاً متنوعة في كافة مجالات الفنون البصرية لكبار الفنانين والمبدعين السعوديين، ليعكس جهود جامعة الملك سعود في أن تكون المملكة ملتقى للثقافات ومركزاً فنياً مهماً، يوفر للمبدعين البيئة الملائمة للتطور الثقافي والفني.

وتواصل جامعة الملك سعود اهتمامها بالحركة الفنية وتطويرها في المملكة وتحقيق 2030 بعقد شراكات مميزة لخلق مجتمع واعي فنيا والمساهمة لابتكار اتجاهات إبداعية, حيث وقعت الجامعة متمثلة بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة /إيناس سليمان العيسى شراكة مع معهد المهارات والفنون للتدريب العالي ممثله برئيس مجلس إدارة معهد الفنون ومؤسسة الفن النقي سمو الأميرة /أضواء بنت يزيد أل سعود , والذي يهدف إلي تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال العمل المجتمعي التنموي بما في ذلك الشراكة في البرامج والفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية.

وفي ختام المعرض شكرت رئيسة الفريق التنظيمي لمعرض “زوايا لونية” منى العيسى وقالت : لا يسعني إلا أن اتقدم بالشكر الوافر لمعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر والذي دعم ومكن هذه المبادرة الفنية ، والشكر موصول لسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى التي صنعت ثقافة فريق تسمح لأفرادها بالنمو كفريق واحد وساندتهم بالدعم الدائم ،وبكل امتنان نشكر جميع رعاة المعرض ونخص الراعي الماسي ( مؤسسة الوليد للإنسانية) .

وتم تكريم جميع الفنانين والفنانات الذين شاركوا بالبرنامج الثقافي وأيضا من عرض أعمالهم الفنية، وشريك التطوع (فخر التطوع) والداعمين وأعضاء لجنة المعرض على ما بذلوه من جهد وعمل لإنجاز المعرض الفني للفنون التشكيلية (زوايا لونية).