 غرق 13 بينهم أطفال من الروهينجا أثناء هروبهم من ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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غرق 13 بينهم أطفال من الروهينجا أثناء هروبهم من ميانمار

غرق 13 بينهم أطفال من الروهينجا أثناء هروبهم من ميانمار
المناطق_وكالات

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن مأساة أخرى واجهت الفارين من العنف الدائر في ميانمار الليلة الماضية حيث غرق 13 شخصًا على الأقل بينهم أطفال.
وأوضحت المنظمة أن المأساة وقعت عندما انقلب قارب صيد كان يحمل الفارين عندما اجتاحته الأمواج والرياح العاتية في عاصفة موسمية مفاجئة, مشيرة إلى قيام حرس السواحل في بنغلاديش بانتشال الجثث من بين الأمواج التي كان من بينها 11 طفلاً.

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