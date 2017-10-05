غرق 13 بينهم أطفال من الروهينجا أثناء هروبهم من ميانمار

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن مأساة أخرى واجهت الفارين من العنف الدائر في ميانمار الليلة الماضية حيث غرق 13 شخصًا على الأقل بينهم أطفال.

وأوضحت المنظمة أن المأساة وقعت عندما انقلب قارب صيد كان يحمل الفارين عندما اجتاحته الأمواج والرياح العاتية في عاصفة موسمية مفاجئة, مشيرة إلى قيام حرس السواحل في بنغلاديش بانتشال الجثث من بين الأمواج التي كان من بينها 11 طفلاً.