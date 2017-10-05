قرقاش ينصح قطر بطرق باب الرياض لحل الأزمة

نصح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، دولة قطر، باللجوء إلى العاصمة السعودية الرياض، لحل الأزمة الخليجية، بعد فشل محالولات الحل عبر وسائل الإعلام، وعبر محاولات تدويلها.

وقال قرقاش إنه ليس من المعقول أن يتسبب عناد فرد واحد في هذا الانهيار، مؤكدا أن المملكة هي الوحيدة القادرة على مساعدة الدوحة في تجاوز أزمتها.

وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” أورد قرقاش: “بعد أن فشلت قطر في فكّ أزمتها عبّر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحلّ، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار”.