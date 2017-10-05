 السبهان: يجب تكوين تحالف دولي ضد حزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السبهان: يجب تكوين تحالف دولي ضد حزب الله

السبهان: يجب تكوين تحالف دولي ضد حزب الله
المناطق - وكالات

رحب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أمس بالعقوبات الأمريكية ضد حزب الله، إلا أنه عد الحل الأمثل للتصدي لهذه الميليشيات في لبنان يأتي عبر تكوين تحالف دولي ضدها وضد من يتحالف معها.

وكتب السبهان في تغريدة على تويتر “العقوبات الأمريكية ضد الحزب الميليشياوي الإرهابي بلبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي”.

وغرد السبهان في سبتمبر الماضي بأن “ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمتنا ستنعكس آثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”.

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