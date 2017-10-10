 صربيا إلى المونديال.. وإيرلندا تخطف بطاقة الملحق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صربيا إلى المونديال.. وإيرلندا تخطف بطاقة الملحق

صربيا إلى المونديال.. وإيرلندا تخطف بطاقة الملحق
المناطق - وكالات

تأهلت صربيا إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبها على جورجيا، لتتصدر بذلك المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ورغم مقاومة المنتخب الجورجي، استطاعت صربيا من تسجيل هدف الفوز بعد ضغط هجومي كبير، عن طريق لاعبها أليكساندر بريجوفيتش، في الدقيقة 74.

وتصدرت بهذا الانتصار صربيا مجموعتها الرابعة في التصفيات، متقدمة بفارق نقطتين عن جمهورية إيرلندا الوصيفة.

ولا تعتبر صربيا ضيف غريب على المونديال، حيث ستكون مشاركتها الصيف المقبل الثانية عشر لها، وسبق لها أن شاركت تحت مسمى “يوغسلافيا” و”صربيا ومونتينيغرو”.

وفي مباراة حاسمة أخرى في المجموعة، استطاع منتخب جمهورية إيرلندا انتزاع فوز ثمين بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام منتخب ويلز، ليحجز مقعدا في الملحق الأوروبي الذي سيقام الشهر المقبل.

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