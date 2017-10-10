 لهذا السبب .. “سناب شات” أثار قلقا بين المستخدمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لهذا السبب .. “سناب شات” أثار قلقا بين المستخدمين

لهذا السبب .. “سناب شات” أثار قلقا بين المستخدمين
المناطق - وكالات

فوجئ مستخدمو تطبيق “سناب شات” بعدم قدرتهم على إرسال الرسائل النصية عبر التطبيق، مما أدى للكثير منهم للتذمر من هذا الخلل في تغريدات على موقع “تويتر”.

وظهرت علامة “فشل إرسال الرسالة” عندما حاول المستخدمون إرسال الرسائل عبر التطبيق الذي يمتلك شعبية واسعة.

وبدا لاحقا أن المشكلة حصرية بالمستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة، وأكد فريق “سناب شات” التقني إنهم يعملون على معالجة الأمر.

وانتشرت على موقع تويتر تغريدات لمستخدمي “سناب شات” ألذين أكدوا أنهم يواجهون مشاكل مع التطبيق.

ويعد “سناب شات” من التطبيقات الأكثر استخداما بين المراهقين والشباب، وتشير الإحصاءات العالمية إلى وجود 166 مليون مستخدم نشط يوميا لهذا التطبيق، وأن متوسط عدد السنابات يوميا يصل إلى 3 مليارات سنابة في العالم.

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