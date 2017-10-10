 تراجعات قوية في أرباح الشركات في قطر.. ومحاولات فاشلة لإيقاف “النزيف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تراجعات قوية في أرباح الشركات في قطر.. ومحاولات فاشلة لإيقاف “النزيف” لهذا السبب .. “سناب شات” أثار قلقا بين المستخدمين صربيا إلى المونديال.. وإيرلندا تخطف بطاقة الملحق بعد أن أثارت إعجاب الآلاف.. الفيفا يحتفي بـ”صورة الأمل والإرادة” في مصر السبهان: يجب تكوين تحالف دولي ضد حزب الله شاهد.. قائد مركبة يخاطر بحياته لإنقاذ محطة وقود.. كادت النيران أن تلتهم سيارته لحملة الثانوية العامة.. “السجون” تعلن عن 600 وظيفة برتبة جندي القبض على شخص يروج المخدرات بمواقع التواصل قرقاش ينصح قطر بطرق باب الرياض لحل الأزمة غرق 13 بينهم أطفال من الروهينجا أثناء هروبهم من ميانمار «الغذاء والدواء» تحذر من أنابيب حقن تُستخدم مع مضخات الإنسولين اختتام فعاليات المعرض الفني الاول (زوايا لونية) بجامعة الملك سعود
عاجل | شرطة جازان تكشف خيوط حريق العمارة السكنية الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة

تراجعات قوية في أرباح الشركات في قطر.. ومحاولات فاشلة لإيقاف “النزيف”

تراجعات قوية في أرباح الشركات في قطر.. ومحاولات فاشلة لإيقاف “النزيف”
المناطق - وكالات

تستمر التداعيات السلبية للأزمة القطرية، التي طالت جميع قطاعات الاقتصاد المحلي وألقت بظلالها السلبية على المناخ الاستثماري والبيئة التشغيلية.

فالتراجعات القوية في أرباح الشركات العاملة في قطر دفعت الحكومة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لمحاولة استقطاب الشركات، التي بدأت تبحث عن فرص خارج حدود قطر، من خلال تقديم خصومات وإعفاءات على أسعار الإيجارات وإعادة جدولة ديون الشركات.

وكان الاقتصاد القطري نما بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي ظل الأزمة، تحاول الدوحة استقطاب الاستثمارات، بعد أن بدأت الشركات بالفعل بالبحث عن فرص خارج حدود قطر.

وتشمل الإجراءات خفض قيمة الإيجار، الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف خلال العامين المقبلين، كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل، من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة، في حال حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية ومحددة.

وفي الإجراءات أيضا، تقوم الدوحة بإعادة جدولة ديون الشركات، فبنك قطر للتنمية، الهيئة الممولة من الحكومة، سيؤجل تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.

وتصر قطر على ما يبدو على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، في أزمتها، لكن الهروب لا يسعفها في القفز على التداعيات السلبية الاقتصادية، لمواقفها السياسية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>