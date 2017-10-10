الرئيس الفنزويلي لـ”ترامب”: أصبحت رئيس المعارضة.. شكرا فقد جعلت مني شخصا مشهورا

سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتقديم الشكر له على الانتقادات التي وجهها له لتجعل منه شخصا مشهورا في أنحاء العالم.

وقال الرئيس الفنزويلي، البالغ من العمر 54 عاما، بعد عودته للبلاد بعد جولة شملت روسيا وروسيا البيضاء وتركيا: “شرف لي أن يذكرني رئيس الإمبراطورية كل يوم”.

وأضاف ضاحكا، خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الرسمي: “هذا يعني أنني أقوم بشيء صائب”. ونقلت رويترز عن مادورو قوله: “دونالد ترامب أصبح رئيس المعارضة في فنزويلا”.

وتابع الرئيس الفنزويلي: “لقد جعل مني شخصا مشهورا في أنحاء العالم. في كل مرة يذكرني فيها يحبونني أكثر”، مشيرا إلى أنه حظي بإشادات في الخارج خلال زيارته لبلدان لها علاقات متوترة مع واشنطن.

وكان ترامب وجه انتقادات متكررة لرئيس فنزويلا وحزبه الاشتراكي في العلن، وخلال لقاءات مع رؤساء دول أخرى.