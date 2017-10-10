 عمل تبوك تنفذ حملة تفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عمل تبوك تنفذ حملة تفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات

عمل تبوك تنفذ حملة تفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات
المناطق - تبوك - فايز السميري:

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حملة تفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات والاتصالات في منطقة تبوك وأكد مدير التفتيش، ناصر المشيعلي، بأن المحلات ملتزمة بالتوطين وأن الحملات مستمرة وبشكل دائم؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة من أجل التأكد من التزام توطين القطاع بالكامل. وأوضح المشيعلي أنه تم ضبط مخالفة وافد يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين ومخالفته للفقره السابعة للقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦ من نظام العمل وسيكون هناك حملات صباحية ومسائية لن تسمح للوافدين بالعمل في هذا القطاع وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد عبدالله الحربي الذي قاد الحملة أن الحملات تأتي في إطار التأكد من تطبيق قرارات الوزارة لتوطين قطاع الاتصالات وسعودة الوظائف المتاحة، منوها إلى توجيه العاملين بالقطاع بالتعامل معنا للرصد والإبلاغ في حال ملاحظة مخالفات عن طريق وسائل التواصل من خلال الموقع الإلكتروني معا للرصد على الرابط :https://rasd.ma3an.gov.sa أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد: 19911.

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