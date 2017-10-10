 أمير الجوف ونائبه يستقبلان المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير الجوف ونائبه يستقبلان المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل

أمير الجوف ونائبه يستقبلان المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه في مدينة سكاكا اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف جموعاً من المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل الذين تشرفوا بالسلام على سموه .

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة والنيابة العامة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقد استمع سموه خلال الاستقبال لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الكريم، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز .

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