 مديرة اليونسكو: جهود مؤسسة (مسك) الخيرية فريدة من نوعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مديرة اليونسكو: جهود مؤسسة (مسك) الخيرية فريدة من نوعها

مديرة اليونسكو: جهود مؤسسة (مسك) الخيرية فريدة من نوعها
المناطق - واس

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو اليوم اجتماعاً لمناقشة جدول الأعمال، وانتخاب المدير العام الجديد لمنظمة اليونيسكو، وذلك في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.
وبيّن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونيسكو الدكتور إبراهيم البلوي في تصريح ” لوكالة الأنباء السعودية ” أهمية المجلس التنفيذي ودوره في المنظمة وخصوصًا في انتخاب وتحديد المدير العام الجديد الذي يعتمد ترشيحه من قبل المؤتمر العام.
وأوضح الدكتور البلوي بأنه اثناء انعقاد المجلس التنفيذي، أشارت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا في كلمتها أمام الدول الأعضاء بأهمية مؤسسة مسك الخيرية وجهودها الدولية، واصفةً إياها بالفريدة من نوعها .

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