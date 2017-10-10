المنتخب الأولمبي يتغلب على غلطة سراي بأربعة أهداف

تغلب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم على فريق غلطة سراي التركي بأربعة أهداف دون مقابل خلال مواجهتهم ودياً ، في ختام المعسكر الإعدادي المقام في اسطنبول ، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في يناير المقبل.

وجاءت أهداف الأخضر السعودي عن طريق حسين سالم، وحمدان الشمراني، ومحمد السبيعي، وعبدالعزيز الجمعان.

وأعرب مدرب المنتخب السعودي صالح المحمدي عن سعادته بنجاح المعسكر الإعدادي، مبينًا أن اللاعبين استفادوا من المباريات الودية التي منحوا فيها الفرصة الكاملة لإثبات مستوياتهم، مقدمًا شكره لهم على الانضباطية داخل الملعب وخارجه والمستوى الفني العالي.