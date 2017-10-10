 الأمم المتحدة تتخذ أول إجراء من نوعه تجاه كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تتخذ أول إجراء من نوعه تجاه كوريا الشمالية

الأمم المتحدة تتخذ أول إجراء من نوعه تجاه كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية فرضت الاثنين “حظر رسو دوليا” على “أربع سفن” في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة الدولية.
وقال هيوغ غريفيث منسق الخبراء المكلفين الملف الكوري الشمالي أمام بضعة صحافيين، بينهم مراسل وكالة فرانس برس، أنها “المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة” التي تفرض فيها الأمم المتحدة حظر رسو في مرافئ العالم أجمع على سفن تجارية.

ومطلع سبتمبر الماضي أعلنت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تتخذ المنظمة الدولية “أقوى إجراءات ممكنة” لمعاقبة كوريا الشمالية على تجربتها النووية الأخيرة.

وأثارت كوريا الشمالية، الأحد، موجة استياء في العالم بإجرائها أقوى تجربة نووية قامت بها حتى الآن، وأكدت بيونغيانغ أنها اختبرت “بنجاح تام” قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى.

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