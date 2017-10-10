الذهب يسترد خسائره والدولار يتراجع

صعدت أسعار الذهب الاثنين مستردة كل خسائر الأسبوع الماضي مع زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وتعرض الدولار لضغوط بفعل تجدد المخاوف بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية.

وتعافت الأسعار بعد أن هبطت لرابع أسبوع إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الجمعة الماضي في أعقاب قراءة مبشرة لنمو الأجور في الولايات المتحدة والبطالة دعمت التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر.

وقدم صمود الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1253دولارا للأوقية (الأونصة) بعض الدعم الفني للمعدن الأصفر.

ومن ناحية أخرى انخفض الدولار من أعلى مستوى في عشرة أسابيع بينما بدأت المخاوف الجيوسياسية تتركز على كوريا الشمالية وإسبانيا وهو ما أعطى دعما إضافيا للذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى1283.66 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر عند 1284.97 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1285 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة للبيع الفوري0.9 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 16.99 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.49 بالمئة إلى 917.50 بينما زاد البلاديوم0.9 بالمئة إلى 928.25 دولار للأوقية.