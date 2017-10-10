 شاهد.. قطر تهدد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. قطر تهدد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضين

شاهد.. قطر تهدد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضين
المناطق - الرياض

دشن اشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسماً بعنوان “تميم يهدد شعب قطر بالإبادة”، بعد صدور تهديد  مباشر باستخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضين لنظام “الحمدين” في قطر.
واستغرب المغردون خروج مثل هذا التهديد من الأكاديمي القطري “محمد المسفر” عبر شاشة التلفزيون القطري الرسمي، معتبرين أن هذا التهديد ليس زلة لسان عابرة، كونه حديثًا شبه رسمي  من شخص يوصف بالمفكر في قطر، وقريب من مصدر القرار بالدوحة.
وكان المسفر هدد  بإبادة القبائل القطرية المعارضة لنظام الحمدين في قطر خلال حديث عبر شاشة التلفزيون الرسمي في قطر قائلًا: إن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تجمع قبلي من “200” ألف رجل.
ويأتي تصريح الأكاديمي القطري عشية دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد حكام الدوحة، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار “#حراك13اكتوبر_بقطر”، وقد شهدت هذه الدعوة تفاعلًا كبيرًا من القطريين وبعض النشطاء في دول الخليج.

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