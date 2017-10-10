 أسعار النفط ترتفع بعد تلميحات من أوبك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أسعار النفط ترتفع بعد تلميحات من أوبك

أسعار النفط ترتفع بعد تلميحات من أوبك
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد واحد من أكثر الأسابيع هبوطا في أشهر، مدعومة بتعليقات من منظمة أوبك تلمح إلى إمكانية استمرار الجهود لإعادة التوازن إلى السوق في الأجل الطويل.
وبدأت منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك تعود إلى العمل بعدما أدى الإعصار نيت إلى توقف أكثر من 90 بالمئة من إنتاج الخام في المنطقة.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك الأحد إن هناك مشاورات لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018، وإن دولا أخرى منتجة قد تنضم إلى الاتفاق، ربما في اجتماع الشهرالقادم.

وأضاف أن أعضاء أوبك ومنتجون آخرون ربما يتخذون بعض “الإجراءات الاستثنائية” لضمان توازن السوق على الأجل الطويل.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 17سنتا لتبلغ عند التسوية 55.79 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 55.06 دولار.

وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا 3.3 بالمئة وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2017.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 49.58 دولار مرتفعة 29 سنتا أو 0.6 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة اقترب الخام الأميركي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عندما هبط إلى49.13 دولار. وبلغت خسائر الخام الأميركي الأسبوع الماضي 4.6 بالمئة.

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