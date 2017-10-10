واتس آب تطرح نسخة لرجال الأعمال!

تقدم واتس آب خدمة جديدة ستكون منفصلة تماما عن الإصدار الحالي من التطبيق، من خلال نسخة مختلفة صُممت خصيصا لشركات الأعمال.

ووجد موقع Android Police، أن أصحاب الأعمال الصغيرة سيكونون قادرين على استخدام نسخة “WhatsApp Business”، والنسخة العادية لتطبيق واتس آب، بشكل منفصل على الهاتف ذاته.

وتتميز الخدمة الجديدة بقدرتها على فصل الحياة الشخصية عن المهنية، كما ستساعد رجال الأعمال على تنظيم وحفظ جدول المهام اليومية.

ويمكن لأصحاب الأعمال الخاصة، ربط رقم هاتف الشركة الثابت بتطبيق “واتس آب الأعمال”، ما يوفر ميزة عدم إعطاء الرقم الشخصي لمئات أو ربما الآلاف من الغرباء.

وتتميز نسخة واتس آب الجديدة بشعار مختلف عن التطبيق التقليدي، حيث يملك التصميم العام نفسه مع وجود شارة الأعمال (B) بدلا من رمز الهاتف.

ويأتي “واتس آب الأعمال” مشابها للتطبيق التقليدي، ولكن يتميز بوجود قسمين إضافيين في قائمة الإعدادات: الإحصائيات وإعدادات الأعمال.

ويعرض قسم الإحصاءات حاليا إجمالي الرسائل المرسلة والواردة والمقروءة، ولكن من المتوقع أن يتم طرح أدوات تحليلية أوسع في المستقبل.

وتتيح إعدادات الأعمال إمكانية تخصيص الملفات الشخصية للمستخدمين، وتعيين الردود التلقائية للعملاء، في محاولة الحصول على اتصال معهم خارج ساعات العمل.

وصُممت النسخة الجديدة من واتس آب، لتسهيل استخدام التطبيق من قبل الشركات ورجال الأعمال.

ويذكر أن النسخة متاحة حاليا فقط لاختبارات بيتا.