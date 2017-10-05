مدير صحة تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

دشَّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، في مكتبه اليوم ، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للكوادر العاملة في مبنى المديرية وذلك بحضور المساعد للصحة العامة الدكتور محمد رحيل البلوي والمساعد للموارد البشرية خالد دعسان الركابي والمساعد للشؤون المالية والادارية عيد البلوي والمساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور نواف الركف .

جدير بالذكر ان صحة تبوك أطلقت حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في كافة مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة حيث تستهدف الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال، ومرضى القلب والكلى، وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الدم الوراثية، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل .