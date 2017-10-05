 مدير صحة تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير صحة تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية الفشل يلاحق الأمم المتحدة في إدارة القضايا الدولية بسبب انحياز “غويتريس” عصابات اختطاف الاطفال تنتشر في أحياء صنعاء أمازون تحاول سحب البساط من تحت يوتيوب بفكرة جديدة وسائل إعلام فرنسية: قطر اشترت أصوات مندوبين باليونسكو الأمم المتحدة: 5.4 مليون نازح عراقي منذ سيطرة داعش تضاعف جرائم الكراهية ضد مساجد في بريطانيا التخصصات الصحية : خفض مدة تسجيل الممارس إلى سنتين لتعزيز الممارسة الآمنة في القطاع الصحي واتس آب تطرح نسخة لرجال الأعمال! أسعار النفط ترتفع بعد تلميحات من أوبك إدارة ترامب تعتزم إلغاء أحد أهم إنجازات أوباما شاهد.. قطر تهدد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المعارضين

مدير صحة تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

مدير صحة تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
المناطق - تهاني الجهني
دشَّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، في مكتبه اليوم ، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للكوادر العاملة في مبنى المديرية وذلك بحضور المساعد للصحة العامة الدكتور محمد رحيل البلوي والمساعد للموارد البشرية خالد دعسان الركابي والمساعد للشؤون المالية والادارية عيد البلوي والمساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور نواف الركف .
جدير بالذكر ان صحة تبوك أطلقت حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في كافة مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة حيث تستهدف الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال، ومرضى القلب والكلى، وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الدم الوراثية، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>