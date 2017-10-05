 ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الروهينغا إلى 23 قتيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الروهينغا إلى 23 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الروهينغا إلى 23 قتيلا
المناطق - وكالات

أعلنت شرطة بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 9 مهاجرين بعد غرق قارب مكتظ بعشرات الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا.

وعثر على 8 جثث، على ضفتي نهر ناف، الواقع على الحدود بين بنغلاديش وميانمار، وعلى جثة أخرى على بعد كيلومترات على جزيرة سانت مارتن.

وأفاد قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية، ميان الدين، بأن أكثر من نصف عدد ضحايا الحادث هم أطفال.

ونجح خفر السواحل في بنغلاديش وحرس الحدود في إنقاذ 15 شخصا، حتى الآن، رغم أن السلطات قالت إن هناك احتمالا لأن يكون البعض قد سبحوا إلى ميانمار. أما عدد المفقودين فلا يزال غامضا، لكن شهادات لناجين ومسؤولين تشير إلى أن القارب كان يقل ما بين 60 و100 شخص.

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