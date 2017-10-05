توالي إنجازات حرس الحدود في التصدي للمهربين على حدود “جازان، نجران”

في الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري ١٤٣٩هـ رجال حرس الحدود بمنطقتي “جازان، نجران” يحبطون عدة محاولات لتهريب “٢٠٦,٨” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي “جازان، نجران” بعد توفيق الله خلال الفترة من 10 – 18 محرم ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف المحدث باسم حرس الحدود أن رجال الحرس رصدوا عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد “4” أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية بحوزتهم “٢٠٦,٨” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وفي حينه قامت القوات الضابطة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدي لأي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف والله ولي التوفيق.

