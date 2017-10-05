تحت اسم “شجرة لكل مبنى” أمانة منطقة الرياض تطلق برنامجاً للتشجير

تطلق أمانة منطقة الرياض برنامجاً ضخما لتشجير الأرصفة الداخلية، أطلقت عليه اسم “شجرة لكل مبنى” وذلك من خلال التعاون مع الأهالي واصحاب المنشآت التجارية، وتستهدف من خلالها تعزيز الشراكة بين الأمانة وسكان العاصمة من مواطنين ومقيمين للمساهمة والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء، وتجميل المدينة.

وفي هذا الشأن، نوه المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في الأمانة، المشرف العام على برنامج “شجرة لكل مبنى” بحرص معالي أمين منطقة الرياض المهندس ابراهيم السلطان ووكيل الامانة للخدمات على إثراء التشجير في مدينة الرياض لما للشجرة من أهمية بيئية وجمالية بالغة.

وقال المهندس الهويمل أنه تم تجهيز موقع الكتروني للبرنامج للتسجيل، وهو http://tashgeer.alriyadh.gov.sa حيث ستقدم الأمانة كافة أنواع الدعم التوعوي للمساهمين في برنامج التشجير الذي يستهدف المنازل، المنشآت التجارية والخدمية، حيث سيقدم فريق إدارة الحدائق في الأمانة كافة أنواع الدعم للراغبين في المشاركة من المنازل والمنشآت، من حيث اختيار نوعية الأشجار المناسبة، والابتعاد عن الأشجار الضارة التي يمكن أن تؤثر على الأسوار أو البنية التحتية للمنزل أو الشارع.

وأشار المهندس الهويمل إن الأمانة تهدف بهذا البرنامج تعزيز جمالية المدينة من خلال اختيار انواع ملائمة لزراعة الأرصفة وتوفير شكل ونسق محدد والتنوع النباتي وزيادة عدد الأشجار بالمشاركة مع الأهالي لزيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء.