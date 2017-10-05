بعد التهديد بالسلاح الكيماوي..خلفان يطالب بفرض حضر على تسليح قطر

طالب نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الفريق “ضاحي خلفان تميم”، إلى ضرورة فرض حضر على تسليح قطر، بعد التهديدات التي أطلقها أحد الاكاديميين المقربين من بيت الحكم القطري بإبادة القبائل بالسلاح الكيماوي اذا تحركت ضد نظام الحمدين.

وكتب الفريق ضاحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: “المفروض فرض منع تسلّح على قطر، لأن تنظيم الحمدين إرهابي، يمكن أن يضرب المواطنين المتظاهرين الـ “200” ألف بالغازات السامة مثل ما قال المسفر”.

وكانت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا استنكرت التهديدات الخطيرة بإبادة القبائل القطرية بالغازات السامة في حال تحركها ضد النظام القطري، التي جاءت عبر تصريح بثته قناة قطر، أمس الاثنين، لمستشار أمير قطر محمد المسفر.