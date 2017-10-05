“الاتصالات” تطلق “مقياس” جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إطلاق مبادرة «مقياس» لقياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة بناءً على الشراكة بين الهيئة وعموم المشتركين؛ وتعنى المبادرة برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الانترنت في المملكة وذلك بالتعاون مع شركة سام نوز المتخصصة في قياس جودة أداء الإنترنت.

وبينت الهيئة أنها تهدف من هذه المبادرة إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية ووضوح، والمساهمة في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمة لتحسين الجودة، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية عن أداء الإنترنت في المملكة.

وقالت الهيئة إن مبادرة “مقياس” تعمل على قياس جودة تجربة الإنترنت للوصول إلى مجموعة من مواقع وخدمات الإنترنت الشائعة، حيث يتم قياس المراحل التي تمر من خلالها حركة الإنترنت ابتداءً من المستخدم النهائي، مروراً بمقدم الخدمة، ثم شبكة الإنترنت، وصولاً إلى المحتوى أو التطبيق المطلوب. موضحةً أن قياسات تجربة الإنترنت تتأثر بعوامل عدة منها، كفاءة مقسم أو برج شبكة مقدم الخدمة وبعد المسافة الفاصلة، سلامة اعدادات المودم والراوتر والتوصيلات الداخلية لدى المشترك، وكذلك عدد المستخدمين والأجهزة للاشتراك الواحد في نفس الوقت. هذا وقد دعت الهيئة الراغبين في استخدام تطبيق “مقياس” على الأجهزة الذكية إلى تحمليه من خلال متجر (IOS) أو متجر (Google Ply)، أو استخدام “مقياس” من خلال زيارة موقع الإلكتروني الخاص في المبادرة (www.meqyas.sa).

ومما يجدر ذكره أن “مقياس” عبارة عن منظومة أدوات مختلفة للمستخدمين توفر قياس لجودة الإنترنت المقدمة لهم وتمكن من متابعة معدلات مستوى الجودة على فترات زمنية مختلفة بشكل اسبوعي، أو شهري، أو سنوي، وذلك بناء على معايير فنية معتمدة وموثوقة يتبناها العديد من منظمي قطاع الاتصالات في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والبرازيل وغيرهم.